Гвардиола прокомментировал травму Савио

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о состоянии вингера Савио.

20-летний бразилец получил повреждение во втором тайме матча Кубка лиги против «Тоттенхэма», который прошёл в среду (1:2). Игрока унесли с поля на носилках.

«Травма Савио? Это кость. Надеюсь, ничего опасного. Узнаем завтра», – ответил Гвардиола сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

Поражение от «шпор» стало для «Манчестер Сити» первым в текущем сезоне. В Премьер-лиге и Лиге чемпионов команда пока не проигрывала.

Савио пополнил ряды «горожан» летом нынешнего года, перебравшись из «Труа».