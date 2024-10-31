Ван Нистелрой дал ясный ответ на вопрос о будущем в «Манчестер Юнайтед»

Временный наставник «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой рассказал о своих планах.

48-летний нидерландец возглавил команду после отставки Эрика тен Хага. Согласно появившейся недавно информации, ван Нистелрой покинет клуб, когда будет назначен новый постоянный тренер. Сам знаменитый экс-форвард эти сведения не подтвердил – он готов остаться и вновь стать ассистентом, как при тен Хаге.

«Я пришёл в «Манчестер Юнайтед» на должность ассистента, чтобы помогать клубу. В своей текущей роли я проведу столько времени, сколько потребуется. В будущем – в любом качестве – я останусь здесь для того, чтобы и дальше помогать «Манчестер Юнайтед» двигаться вперёд. Именно за этим я здесь, и я буду отдавать все силы», – цитирует UtdDistrict ван Нистелроя, при котором «красные дьяволы» разгромили «Лестер» в поединке Кубка лиги (5:2).