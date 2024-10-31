В «Манчестер Сити» задумались о продаже звёздного ветерана

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может покинуть клуб в обозримом будущем.

34-летний футболист нечасто попадает в стартовый состав «горожан» в текущем сезоне, а в последних встречах отсутствует из-за болезни. Как сообщает Football Insider, в «Манчестер Сити» не в восторге от игры Уокера в последнее время. Боссы клуба подумывают о возможном расставании со звёздным англичанином в следующем году.

Кайл Уокер представляет цвета «Сити» с лета 2017 года. В общей сложности на счету игрока 308 поединков за команду Хосепа Гвардиолы, включая семь встреч нынешней кампании.

Действующий контракт Уокера рассчитан до середины 2026 года.