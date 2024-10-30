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Стало известно, когда Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед»

30 Октября 2024 • 23:56 Комментировать
Спортинг Л
...
Эштрела
01.11 23:15

«Манчестер Юнайтед» придётся подождать с назначением Рубена Аморима на должность главного тренера.

Руководство английского клуба согласовало с лиссабонским «Спортингом» условия сделки по португальскому наставнику и его тренерскому штабу, однако перестановка состоится не сразу. По обновлённым данным журналиста Алекса Крука, работу в «Манчестер Юнайтед» Аморим начнёт только после 10 ноября – до этих пор он продолжит руководить «Спортингом». При этом, вероятно, уже завтра состоится официальное объявление о предстоящем приходе португальца.

Рубен Аморим заменит в «Манчестер Юнайтед» уволенного Эрика тен Хага. Сейчас команду временно возглавляет Руд ван Нистелрой.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Рубен Аморим ещё теги

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