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Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» двух игроков «Реала» слухи

30 Октября 2024 • 22:51 Комментировать (1)
Валенсия
...
Реал Мадрид
02.11 23:00

Сразу два футболиста мадридского «Реала» могут пополнить список трансферных целей «Манчестер Юнайтед» после назначениям Рубена Аморима.

Португальский наставник в скором времени покинет лиссабонский «Спортинг» и возглавит «красных дьяволов». Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, Аморим хотел бы поработать в «Манчестер Юнайтед» с полузащитником Эдуардо Камавинга и нападающим Родриго – оба выступают за «Реал».

В недавнем прошлом француза уже связывали с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед», а на бразильца претендовал «Манчестер Сити». Стоимость игроков оценивается в 100 и 110 млн евро соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Эдуардо Камавинга трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
30 Октября 2024 в 23:25
клуб который экономит на всем что только возможно наврядли в состоянии купить кого угодно из Реала.
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