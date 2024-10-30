Сразу два футболиста мадридского «Реала» могут пополнить список трансферных целей «Манчестер Юнайтед» после назначениям Рубена Аморима.

Португальский наставник в скором времени покинет лиссабонский «Спортинг» и возглавит «красных дьяволов». Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Fichajes, Аморим хотел бы поработать в «Манчестер Юнайтед» с полузащитником Эдуардо Камавинга и нападающим Родриго – оба выступают за «Реал».

В недавнем прошлом француза уже связывали с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед», а на бразильца претендовал «Манчестер Сити». Стоимость игроков оценивается в 100 и 110 млн евро соответственно.