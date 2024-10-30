«Манчестер Юнайтед» и «Спортинг» полностью согласовали переход Аморима – названы условия

«Манчестер Юнайтед» достиг договорённости с лиссабонским «Спортингом» в сделке по Рубену Амориму.

Недавно стало известно, что английский клуб решился активировать пункт отступных, прописанный в контракте тренера со «Спортингом», однако этого оказалось недостаточно – «львы» потребовали компенсацию и за ассистентов рулевого, которые отправятся в Манчестер вместе с ним. По сообщениям журналиста Санти Ауны, теперь стороны урегулировали все условия, включая выплаты за двух помощников Аморима.

Отмечается, что суммарная стоимость назначения Рубена Аморима и представителей его штаба составит порядка 11 млн евро.