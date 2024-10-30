Известны планы «Тоттенхэма» по будущему Вернера

В «Тоттенхэме» теряют веру в нападающего Тимо Вернера, арендованного у «РБ Лейпцига».

Немецкий футболист выступает за «шпор» до конца сезона, также в арендной сделке предусмотрена опция выкупа. Тем не менее, как сообщает GiveMeSport, «Тоттенхэм» вряд ли воспользуется возможностью полноценного трансфера Вернера. В настоящий момент рулевой Анге Постекоглу не видит 28-летнего форварда в своих долгосрочных планах, поэтому склоняется к отказу от его услуг.

В нынешней кампании Тимо Вернер принял участие в 11 матчах «Тоттенхэма» во всех турнирах, ни разу не отметившись голом и однажды ассистировав товарищу по команде.