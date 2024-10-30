«Арсенал», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» поспорят за вингера, оценённого в 60 млн евро

Футболиста «Брентфорда» Брайана Мбеумо всё чаще связывают с возможным переходом в топ-клуб.

25-летний вингер впечатляюще проводит текущий сезон – восемь голов в девяти поединках Премьер-лиги. По данным Transfer News Live, ссылающегося на Newcastle Chronicle, «Ньюкасл» составит конкуренцию «Арсеналу» и «Ливерпулю» в борьбе за камерунца. «Брентфорд» намерен заработать на продаже своей звезды не менее 50 млн фунтов стерлингов (около 60 млн евро).

Контракт Брайана Мбеумо с «пчёлами» рассчитан до середины 2026 года, но предусматривает возможность продления по желанию клуба. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».