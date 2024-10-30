Мостовой: «Аморим ничем не рискует»

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о Рубене Амориме. Специалист вот-вот займёт место главного тренера «Манчестер Юнайтед» после увольнения Эрика тен Хага.

«Не следил за ним, но за португальскими клубами смотрю.. Да, уровень чемпионатов разный, но Аморим ничем не рискует. Он идет в команду, которая внизу. Если получится, то хорошо. Если не получится - ничего страшного», - рассуждает Мостовой для Metaratings.

«Манчестер Юнайтед» идёт лишь во второй половине турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы» занимают 14 место и обладают 11 баллами после поражения от «Вест Хэма» (1:2) в прошлые выходные.