Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега попал в поле зрения чемпиона Германии, леверкузенского «Байера». Об этом сообщает Sport Bild.

По данным источника, «фармацевты» ищут замену Лукашу Градецки. Немецкий вратарь «горожан» может стать возможным преемником финскому вратарю.

Ортега связан контрактом с «Сити» до лета 2026 года. Вратарю с немецким гражданством 31 год, он моложе Градецкого на три года. В «Сити» Ортега является запасным вратарём, сменяя периодически Эдерсона Мораеса. В «Манчестер Сити» немецкий вратарь выступает с лета 2022 года после перехода из немецкой «Арминии».