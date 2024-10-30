Скоулз назвал тренера, который подошёл бы «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал тренера, который подошёл бы команде. В понедельник «красные дьяволы» объявили об отставке Эрика тен Хага.

«Думаю, правильным кандидатом для «Манчестер Юнайтед» был бы Томас Тухель. Но он будет работать со сборной Англии. А так он умеет управлять большим клубом и выигрывать большие матчи. Он справился бы», - сказал Скоулз в программе The Overlap.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» работает над приглашением на пост главного тренера Рубена Аморима из лиссабонского «Спортинга».

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.