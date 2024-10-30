Скоулз: «Шумиха вокруг Аморима напоминает мне шумиху, которая была вокруг тен Хага»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о возможном назначении Рубена Аморима на пост тренера команды.

«Шумиха вокруг Аморима напоминает мне шумиху, которая была вокруг тен Хага. Рубен может прийти из португальской лиги, которая чуть лучше нидерландской. Он хорошо работает и выглядит харизматичным, в нём есть что-то особенное. Скоро у «Спортинга» матч с «Манчестер Сити», и мы сможем посмотреть, как играет его команда, и как он справляется со СМИ», - сказал Скоулз в интервью The Overlap.

Напомним, что в понедельник «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага.