«Спортинг» выдвинул требование «Манчестер Юнайтед» по Амориму

«Манчестер Юнайтед» работает над приглашением Рубена Аморима на должность главного тренера. «Красные дьяволы» пытались заполучить 39-летнего специалиста уже в ближайшие дни. Впрочем, президент «Спортинга» Фредерику Варандаш выдвинул требование – Аморим должен отработать до ближайшей паузы на матчи сборных.

Таким образом, в ближайшее время Аморим вряд ли сможет переехать на «Олд Траффорд». Впрочем, «красные дьяволы» ещё могут попробовать договориться.

Ранее в прессе писали о том, что в опции выкупа Рубена Аморима за 10 миллионов евро прописан срок, который должен отработать тренер после её активации.