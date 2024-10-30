Ван Дейк ещё не принял решение о будущем

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк может остаться в клубе.

Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что «Ливерпуль» остается основным вариантом продолжения карьеры ван Дейка. Сообщается, что несколько ведущих клубов Европы заинтересованы в 33-летнем нидерландце, но продление контракта игрока с мерсисайдцами все еще возможно. Источник отметил, что окончательное решение до сих пор не принято.

Действующий трудовой договор ван Дейка с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.