«Манчестер Сити» не отпустит Эчеверри

Появилась информация о будущем аргентинского полузащитника «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри.

Напомним, в январе 2024 года «Манчестер Сити» выкупил 18-летнего футболиста у «Ривер Плейт» за 18,5 млн евро, но оставил его в аренде до января.

Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» не планирует снова отпускать Эчеверри в аренду, в том числе оставлять его в «Ривер Плейт».

По данным источника, Эчеверри считается частью долгосрочного проекта «Манчестер Сити», начиная уже с 2025 года.

В этом году аргентинец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.