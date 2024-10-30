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«Тот, кто нам мешает, тот нам поможет»: «Реал» хочет купить обладателя «Золотого мяча» Родри

30 Октября 2024 • 17:43 Комментировать

«Реал» на днях бойкотировал проходившую в Париже церемонию вручения «Золотого мяча». В мадридском клубе сильно недовольны тем, что победителем голосования стал не Винисиус Жуниор и не Дани Карвахаль, а Родри.

Как сообщает издание AS, «Реал» планирует купить Родри в 2025 году. В мадридском клубе считают, что испанский полузащитник оживит среднюю линию команды. По мнению «сливочных», Родри сможет вывести команду на новый уровень.

«Золотой мяч» не имеет отношения к стремлению «Реала» подписать Родри, но все равно на ум приходит фраза героя «Кавказской пленницы»: «Тот, кто нам мешает, тот нам поможет».

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Евро-Футбол.Ру,
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