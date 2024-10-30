Аморим расстроил игроков «Спортинга» из-за «Манчестер Юнайтед»

Всё идёт к тому, что Рубен Аморим перейдёт из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед». Сделка ещё не закрыта, но лиссабонский клуб накануне подтвердил намерение «красных дьяволов» активировать опцию выкупа Аморима.

Как сообщает A Bola, готовность Аморима уйти в «Манчестер Юнайтед» удивила и расстроила некоторых футболистов «Спортинга». Тренер смог увлечь многих игроков «львов» футбольным проектом, а теперь он может уйти посреди сезона.

На текущий момент «Спортинг» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Львы» Аморима выиграли все девять прошедших матчей.