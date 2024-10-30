Аморим призвал не создавать шум по поводу интереса «Манчестер Юнайтед»

«Спортинг» во вторник обратился к финансовому регулятору. В письме лиссабонского клуба говорится о том, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Рубену Амориму и готов заплатить за 39-летнего специалиста компенсацию в 10 миллионов евро.

Сам Аморим попросил журналистов не создавать лишний шум до момента наступления какой-то определённости.

«Манчестер Юнайтед проявляет интерес. Но это мой выбор. Пока всё не решено, мы не будем создавать шума. Мне нечего сказать. Я берусь за ту работу, какую хочу – я так всегда делал», - слова Аморима приводит Record.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.