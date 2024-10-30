«Спортинг» выбивает у «Манчестер Юнайтед» дополнительные деньги за Аморима – подробности

Тренер Рубен Аморим может перебраться из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед». Накануне лиссабонцы направили официальное письмо, в котором подтвердили намерение «красных дьяволов» активировать опцию выкупа Аморима за 10 миллионов евро.

Как сообщает A Bola, «Спортинг» просит у «Манчестер Юнайтед» дополнительные 5 миллионов евро за освобождение членов тренерского штаба Аморима. Кроме того, лиссабонцы запрашивают дополнительную плату за то, чтобы Аморим переехал на «Олд Траффорд» сразу же. Опция выкупа, прописанная в контракте Рубена, предусматривает его дальнейшую работу в «Спортинге» на протяжении 30 дней.