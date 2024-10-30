Бывший нападающий «Терека» (сейчас «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о том, что «Золотой мяч» достался Родри, а не Винисиусу.

- К сожалению, в последнее время эта номинация превратилась в какой-то абсурд. Организаторы пошли на поводу у нынешних реалий, решили словить дополнительный хайп и привлечь к себе внимание таким голосованием. По поводу самой номинации и её победителя коротко скажу так: выходя на улицу, приходя на футбольную площадку или в детскую футбольную школу у нас в республике, я думаю, также по всей России, да и по всему миру, вы никогда не встретите мальчика с фамилией Родри на спине. Вы можете увидеть там «Винисиуса», «Холанна», «Мбаппе», «Беллингема» и даже «Карвахаля», но не «Родри». Я думаю, это всё о многом говорит, – отметил Лахиялов.

Родри стал первым за 64 года испанцем, получившим «Золотой мяч».

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