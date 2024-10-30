Ван Нистелрой назвал задачу «Манчестер Юнайтед»

И. о. наставника «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой рассказал о задачах манкунианцев на нынешний сезон.
«Для нас сейчас самое главное – это сплоченная работа. Мы должны выкладываться по максимуму и изменить сложившуюся ситуацию. У нас есть время для этого. «МЮ» по силам вернуться на прежний уровень, но нужно серьезно потрудиться. Самый первый шаг – восстановление духа победителя», - передает слова нидерландца пресс-служба клуба.
В начале текущей недели «красные дьяволы» сообщили об увольнении Эрика тен Хага. По итогам девяти туров «МЮ» занимает лишь 14-ю строчку в таблице АПЛ.
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