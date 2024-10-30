Ван Нистелрой назвал задачу «Манчестер Юнайтед»

«Для нас сейчас самое главное – это сплоченная работа. Мы должны выкладываться по максимуму и изменить сложившуюся ситуацию. У нас есть время для этого. «МЮ» по силам вернуться на прежний уровень, но нужно серьезно потрудиться. Самый первый шаг – восстановление духа победителя», - передает слова нидерландца пресс-служба клуба.