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Ван Нистелрой высказался об отставке тен Хага

30 Октября 2024 • 13:55 Комментировать

Нидерландский специалист Руд ван Нистелрой, который является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», высказался об увольнении Эрика тен Хага.

«Сейчас у меня смешанные эмоции. Тен Хаг вернул меня в «МЮ». Хоть мы и поработали недолго, я всегда буду благодарен ему. Я был опечален его уходом», - цитирует Руда пресс-служба «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» провально выступает в первой половине сезона-2024/2025. После девяти проведенных туров Английской премьер-лиги манкунианцы занимают лишь 14-е место в турнирной таблице. В активе команды 11 баллов.

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Манчестер Юнайтед Руд Ван Нистелрой Эрик тен Хаг ещё теги
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