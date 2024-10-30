Ван Нистелрой высказался об отставке тен Хага

Нидерландский специалист Руд ван Нистелрой, который является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», высказался об увольнении Эрика тен Хага.
«Сейчас у меня смешанные эмоции. Тен Хаг вернул меня в «МЮ». Хоть мы и поработали недолго, я всегда буду благодарен ему. Я был опечален его уходом», - цитирует Руда пресс-служба «красных дьяволов».
«Манчестер Юнайтед» провально выступает в первой половине сезона-2024/2025. После девяти проведенных туров Английской премьер-лиги манкунианцы занимают лишь 14-е место в турнирной таблице. В активе команды 11 баллов.
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