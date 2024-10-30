Ван Нистелрой сделал заявление о назначении в «Манчестер Юнайтед»

«Даже в качестве и. о. для меня огромная честь руководить «МЮ». Люблю этот клуб. Готов сделать все, что меня попросят. Несмотря на наши результаты, я рад возвращению сюда. Мне нравится ежедневная работа с командой. В этом сезоне «МЮ» показывал свой настоящий потенциал, но это было очень редко», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба клуба.