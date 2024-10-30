Ван Нистелрой сделал заявление о назначении в «Манчестер Юнайтед»

Исполняющий обязанности наставника «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой высказался о своей работе в английском гранде.
«Даже в качестве и. о. для меня огромная честь руководить «МЮ». Люблю этот клуб. Готов сделать все, что меня попросят. Несмотря на наши результаты, я рад возвращению сюда. Мне нравится ежедневная работа с командой. В этом сезоне «МЮ» показывал свой настоящий потенциал, но это было очень редко», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба клуба.
Напомним, что на этой неделе с поста рулевого «красных дьяволов» был уволен Эрик тен Хаг. Клуб сейчас занимает лишь 14-е место в АПЛ.
Бан пользователя