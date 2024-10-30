Гвардиола: «Двери «Манчестер Сити» открыты для тен Хага»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что был бы рад визиту в стан «горожан» бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Наши двери открыты для тен Хага. Я говорю на полном серьезе, абсолютно в любое время. Нет никаких проблем, если он приедет в «Манчестер Сити». Я немного знаком с его агентом», - передает слова испанского специалиста журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Тен Хаг был отправлен в отставку на этой неделе после поражения от лондонского «Вест Хэма» в рамках девятого тура Премьер-лиги. После этой неудачи манкунианцы с 11 баллами занимают лишь 14-е место в турнирной таблице АПЛ.