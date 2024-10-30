Гвардиоле задали вопрос о состоянии де Брёйне

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно восстановления травмированного полузащитника Кевина де Брёйне.
«Не могу сказать, когда он вернется, поскольку сам не знаю. Кевин неплохо действует на тренировках, но ему еще больно бить по мячу. Сейчас он находится не в своей тарелке, ему нужно стать самим собой. Его состояние улучшается, но еще не оптимальное», - передает слова испанского специалиста пресс-служба «горожан».
Де Брёйне получил повреждение по ходу поединка Лиги чемпионов против миланского «Интера». Встреча прошла 18 сентября. После этого матча бельгиец на поле не появлялся.
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