Гвардиоле задали вопрос о состоянии де Брёйне

«Не могу сказать, когда он вернется, поскольку сам не знаю. Кевин неплохо действует на тренировках, но ему еще больно бить по мячу. Сейчас он находится не в своей тарелке, ему нужно стать самим собой. Его состояние улучшается, но еще не оптимальное», - передает слова испанского специалиста пресс-служба «горожан».