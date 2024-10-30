Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил вручение «Золотого мяча» полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

- Все номинанты в любом случае достойные и классные футболисты. Выбирали лучшего – я не в комиссии и не знаю, по каким критериям. Но на мой взгляд, всё-таки ближе к «Золотому мячу» были Винисиус и Карвахаль. Немножко неожиданное решение, скажем так.

То, что «Золотой мяч» получил не нападающий? Да, обычно вроде проще его получить форварду. Болельщики отмечают прежде всего тех, кто непосредственно забивает много голов. А кто делает много черновой работы, те иногда приносят своим командам даже больше пользы. Но вот дали же «Золотой мяч» сейчас Родри, до того – Модричу.

Наверное, после ухода эпохи Роналду и Месси все впали в ступор. Если раньше было всё просто, выбирали из двоих кандидатов, то сейчас не знают, кому отдавать этот мяч, потому что остальные более-менее одинаковые, – сказал Попов.

Второе место в голосовании за «Золотой мяч»-2024 занял Винисиус Жуниор, третье – Джуд Беллингем, четвёртое – Дани Карвахаль (все трое представляют мадридский «Реал»).