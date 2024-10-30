Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил полузащитника «Манчестер Сити» Родри и нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, занявших первое и второе место соответственно в голосовании за «Золотой мяч» 2024 года.

- Как отношусь к «Золотому мячу» Родри? Положительно. Винисиус тоже очень достойный футболист, но у меня душа больше лежит к Родри, чья игра давала фундамент выигравшей чемпионат Европы сборной Испании, обеспечивала ей симбиоз атаки и обороны. Он отлично умеет организовывать и то и другое, точность передач у него под сто процентов.

А Винисиусу надо ещё прогрессировать. В некоторых матчах он пропадает на поле, растворяется. В последней игре – с «Барселоной» – он как раз особо себя не проявил, атакующих действий с разнообразными приёмами не показывал. Были у Винисиуса более удачные матчи – например, предыдущий с дортмундской «Боруссией», где он хет-трик сделал. Но всё равно, мне кажется, он недотягивает пока до «Золотого мяча», – высказал свою позицию Гершкович.

В мадридском «Реале» проигнорировали церемонию вручения «Золотого мяча», узнав, что его выиграл не Винисиус.