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Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус

30 Октября 2024 • 12:11 Комментировать (3)

В ночь с 28 на 29 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча» от авторитетного журнала France Football. В этом году награда досталась испанскому полузащитнику «Манчестер Сити» Родри Эрнандесу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, за счёт чего опорный хавбек опередил в голосовании бразильского нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

Инсайды и бойкот «Реала»

Ещё за несколько недель до церемонии все зарубежные СМИ писали о том, что «Золотой мяч» достанется Винисиусу. Однако в день мероприятия Интернет просто взорвался! Согласно новым инсайдам, обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе должен был стать 28-летний Родри. На фоне этих новостей «Реал» сразу принял решение отказаться от поездки в Париж в качестве протеста, так как клуб не согласен с данным решением. Более того, «Реал» даже отменил трансляцию церемонии на своём клубном ТВ. Конечно, каждый имеет право на своё мнение, но этот поступок точно не красит «Реал», который по итогу был признан лучшим клубом планеты, но не прибыл на церемонию.

Скорее всего, мы так и не узнаем правду о том, кто же на самом деле слил информацию в последний день, так как, по словам организаторов, в этом году до церемонии о победителе голосования знали всего два человека. То есть ни один игрок и клуб не знали имени победителя, это подтвердил и сам Родри, прибывший в Париж на костылях. Напомним, испанец продолжает восстанавливаться после травмы крестов.

Несмотря на то, что информация всё-таки просочилась, организаторам удалось добиться секретности до самого последнего дня. Это было сделано за счёт новой политики France Football. Дело в том, что в предыдущие годы организаторы ещё за две недели до церемонии приезжали к победителю и записывали с ним интервью, и естественно информация сразу же сливалась кем-то из окружения игроков. В этом году France Football решил отказаться от этой практики, что и позволило так долго скрывать победителя.

Топ-3 лучших игроков мира

По итогам прошлого сезона в тройку лучших попали Родри Эрнандес («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем (оба – «Реал» Мадрид). Если вспомнить середину сезона-2023/24, то Беллингем считался главным фаворитом на «Золотой мяч», но всё изменилось на финальном отрезке сезона. Своей игрой Винисиус обратил на себя внимание всех футбольных фанатов, однако получить награду ему так и не удалось. Решающим фактором в голосовании стали результаты сборных, как это было и в прошлые разы. Итоговое распределение стало таким:

  1. Родри
  2. Винисиус
  3. Беллингем 

Почему Родри, а не Винисиус

По итогам прошлого сезона Винисиус вместе с мадридским «Реалом» завоевал чемпионство Испании, а также выиграл Суперкубок страны. На европейской арене «сливочные» забрали Лигу чемпионов. Сам же Винисиус забил за сезон 24 гола и сделал 11 ассистов в 39 играх. Кажется, более чем достаточно для «Золотого мяча» в эпоху после Роналду и Месси, но здесь не всё так просто.

Конечно, Родри не выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити», но в четвёртый раз подряд стал чемпионом Англии и, что более существенно, — стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Родри был одним из ключевых игроков команды, а если брать в целом весь турнир, то безальтернативно стал лучшим на своей позиции.

Именно результаты сборных являются ключевым фактором в борьбе за «Золотой мяч», и если Испания выиграла Евро, то Бразилия с Винисиусом провалилась на Кубке Америки. Если вас удивляет данный факт, то вы не следили за «Золотым мячом» в последние несколько лет. Выступление в сборной всегда котировалось выше. В качестве примера можно вспомнить прошлый год, когда Лионель Месси выиграл «Золотой мяч» за счёт победы сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022, проведя в целом не лучший сезон. В 2021 году Месси привёл Аргентину к победе на Кубке Америки и тоже получил «Золотой мяч». В 2018 году, когда Месси и Роналду не были на своём уровне, награду вручили Луке Модричу, дошедшему с Хорватией до финала ЧМ-2018, а двумя годами ранее Криштиану Роналду получил свой приз за счёт победы Португалии на Евро.   

Справедливо ли победил Родри? Безусловно! Возможно, это станет отправной точкой для всех остальных игроков, ведь в футбол играют не только нападающие! Наконец-то кто-то обратил внимание на тех, кто проделывает черновую работу, позволяя своей команде не пропускать. Феномен Родри в том, что, помимо своих прямых обязанностей, он также является неким глубинным плеймейкером, вокруг которого строится вся игра «Манчестер Сити» при Гвардиоле. Более того, в сезоне-2023/24 Родри сделал 23 (!) результативных действия (9+14). Это фантастические цифры для опорника, ведь далеко не все вингеры добираются до таких показателей.

Поражение Винисиуса не делает его плохим или более слабым игроком, просто в минувшем сезоне Родри был сильнее всех конкурентов. Нет сомнений, что бразилец ещё выиграет свой «Золотой мяч», если продолжит держать поднятую им же планку. От этого всем будет только интереснее, ведь теперь «Золотой мяч» будут разыгрывать не Месси с Роналду, а все остальные футболисты.

Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри

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Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест

Дмитрий Миляев

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Золотой Мяч Ла Лига АПЛ Винисиус Жуниор Родри Эрнандес ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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Oleg-Chelsea
30 Октября 2024 в 12:46
Да ну, не согласен... ничего подобного, просто Реал кто-то хотел нагнуть
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ингерман
30 Октября 2024 в 12:17
резалты сборнай? реально дундук.. значит холланд и иже с ним никады не получат зм.. хе.. нашол отмазу.. кхе-кхе..)))
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NOBODY
30 Октября 2024 в 12:16
""""Наконец-то кто-то обратил внимание на тех, кто проделывает черновую работу, позволяя своей команде не пропускать"""""

где-то сейчас на данной фразе грустно ухмыляется Дани Карвахаль.....
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