Гвардиола сравнил Родри с Месси после вручения «Золотого мяча»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника «горожан» и сборной Испании Родри Эрнандеса.
«Представьте, что «Барса» играла бы без Месси – это была бы совсем другая команда. Родри для «Манчестер Сити» незаменим. Поэтому его «Золотой мяч» многое объясняет», - передает слова испанского специалиста BeanymanSports.
Родри стал обладателем «Золотого мяча» впервые в своей карьере. Второе место в итоговом списке занял форвард сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. На третьей позиции финишировал полузащитник Джуд Беллингем. Далее расположились латераль Дани Карвахаль и нападающий Эрлинг Холанн.
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