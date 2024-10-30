Юран: «Аморим заслужил назначение в «Манчестер Юнайтед»

Бывший российский форвард Сергей Юран, поигравший в Европе, прокомментировал новость о возможном назначении португальского специалиста Рубена Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Аморим заслужил назначение в «МЮ». Здесь можно провести параллель с тем, как Моуринью переходил из «Порту» в «Челси», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на этой неделе с поста главного тренера «красных дьяволов» был уволен нидерландский специалист Эрик тен Хаг. Он руководил манкунианцами с 2022 года. После девяти туров нынешнего сезона Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» находится лишь на 14-м месте в турнирной таблице.