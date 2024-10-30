Алькарас прокомментировал вручение «Золотого мяча» Родри

Испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на победу соотечественника Родри Эрнандеса в номинации на «Золотой мяч». Церемония вручения награды прошла 28 сентября.

«Родри сумасшедший и восхитительный», - оставил сообщение Алькарас в социальных сетях.

Эрнандес впервые в своей карьере выиграл «Золотой мяч». Вторым в итоговом голосовании France Football стал нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Третье место занял английский полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем. В топ-5 лучших футболистов мира также попали Дани Карвахаль и Эрлинг Холанн.