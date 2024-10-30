Юран прокомментировал отставку в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран отреагировал на отставку нидерландского специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«Бывает, что у тренера не идёт. Сейчас клубу нужно выравнивать ситуацию, потому что непопадание в еврокубки может сильно финансово ударить по манкунианцам», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что нидерландец занимал пост главного тренера «красных дьяволов» с 2022 года. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице после девяти туров.
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