Мареска: «Думаю, в матче с «Челси» тренером «Манчестер Юнайтед» будет ван Нистелрой»

Наставник «Челси» Энцо Мареска высказался о тренерской перестановке в «Манчестер Юнайтед».

Боссы манкунианцев решили уволить Эрика тен Хага. Временным рулевым назначен Руд ван Нистелрой – именно он будет руководить командой в предстоящем матче Кубка лиги против «Лестера», который состоится в среду. К воскресенью, когда «Юнайтед» примет на своём поле «Челси» в рамках АПЛ, может состояться назначение Рубена Аморима из лиссабонского «Спортинга».

«Думаю, что Руд [будет тренером «Манчестер Юнайтед» в поединке с «Челси»], – отвечает Мареска. – Он мой друг, мы играли вместе, до сих пор поддерживаем связь. Думаю, это будет он», – приводит журналист Скотт Троттер комментарий итальянца.

«Манчестер Юнайтед» уже выразил готовность активировать опцию отступных в контракте Рубена Аморима – «Спортинг» получит порядка 10 млн евро компенсации.