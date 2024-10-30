Гвардиола: «Удивительно, что я так долго работаю в «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что удивлён своим долгим пребыванием в клубе.

Испанец занял пост во главе «горожан» летом 2016 года. До переезда в Англию он возглавлял «Баварию» и «Барселону», в которых отработал три и четыре года соответственно.

На вопрос о том, удивляют ли его частые тренерские перестановки в других клубах Премьер-лиги, Гвардиола ответил отрицательно: «Нет, но меня удивляет то, как долго я работаю в «Манчестер Сити». Девять лет в современном футболе – это действительно очень много», – заявил Пеп в преддверии матча Кубка английской лиги против «Тоттенхэма», который пройдёт в среду.