Гвардиола прокомментировал скорое назначение Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о решении «Манчестер Юнайтед» назначить Рубена Аморима.

Португалец заменит в должности рулевого «красных дьяволов» уволенного Эрика тен Хага. О назначении будет объявлено официально в скором времени.

«Когда мы играли со «Спортингом» один или два года назад, они прессинговали очень интенсивно. Это всё, что я могу сказать. Я поговорил с Матеусом Нунесом, и он очень лестно отзывался об Амориме. В этом сезоне «Спортинг» выигрывает все матчи в чемпионате Португалии и имеет столько же очков в Лиге чемпионов, сколько и мы. «Манчестер Юнайтед» решил нанять его, потому что он хороший тренер, вот и всё», – приводит City Zone высказывания Гвардиолы.