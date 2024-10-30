Аморим вновь ушёл от прямого ответа на вопрос о «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим по-прежнему не подтвердил скорый уход в «Манчестер Юнайтед».

Матч Кубка португальской лиги против «Насьонала» (3:1), как ожидается, станет последним для наставника перед официальным назначением на должность рулевого «красных дьяволов». С португальцем достигнута договорённость, а в «Спортинге» уже подтвердили готовность «Юнайтед» выплатить сумму отступных в размере 10 млн евро, прописанную в контракте.

– Вы будете на «Олд Траффорд» в воскресенье?

– Я буду здесь.

– Точно?

– Я не знаю.

После ответа на уточняющий вопрос Аморим отвёл взгляд и засмеялся.

«Я внесу ясность, когда мне будет что сказать. Болельщики заслуживают чёткого объяснения в случае моего ухода, но сейчас я не могу ничего об этом говорить», – цитирует UtdDistrict тренера.