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Аморим вновь ушёл от прямого ответа на вопрос о «Манчестер Юнайтед»

30 Октября 2024 • 06:16 Комментировать
Спортинг Л
3:1
Насьонал Мадейра

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим по-прежнему не подтвердил скорый уход в «Манчестер Юнайтед».

Матч Кубка португальской лиги против «Насьонала» (3:1), как ожидается, станет последним для наставника перед официальным назначением на должность рулевого «красных дьяволов». С португальцем достигнута договорённость, а в «Спортинге» уже подтвердили готовность «Юнайтед» выплатить сумму отступных в размере 10 млн евро, прописанную в контракте.

Вы будете на «Олд Траффорд» в воскресенье?

– Я буду здесь.

Точно?

– Я не знаю.

После ответа на уточняющий вопрос Аморим отвёл взгляд и засмеялся.

«Я внесу ясность, когда мне будет что сказать. Болельщики заслуживают чёткого объяснения в случае моего ухода, но сейчас я не могу ничего об этом говорить», – цитирует UtdDistrict тренера.

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