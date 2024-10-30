«Манчестер Юнайтед» мог выбрать Аморима из-за «Манчестер Сити»

В «Манчестер Юнайтед» быстро определились с преемником уволенного Эрика тен Хага в должности главного тренера.

Вскоре после отставки нидерландца стало известно о намерении руководства «красных дьяволов» пригласить Рубена Аморима. Английский гранд быстро договорился и с самим рулевым, и с лиссабонским «Спортингом». Португальский клуб получит компенсацию в размере 10 млн евро.

Как сообщает журналист Крис Уилер, существуют серьёзные подозрения, что на выбор «Манчестер Юнайтед» повлиял интерес к Амориму со стороны «Манчестер Сити». Генеральный директор «МЮ» Омар Беррада знал, что «горожане» видят в португальце будущего преемника Хосепа Гвардиолы, поэтому решил «перехватить» востребованного специалиста у конкурентов.