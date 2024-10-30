Тренер «Насьонала»: «Аморим добьётся успеха в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Насьонала» Тьягу Маргариду считает, что Рубен Аморим способен преуспеть в Англии.

Рулевой лиссабонского «Спортинга» в скором времени возглавит «Манчестер Юнайтед». Прошедший во вторник матч Кубка португальской Лиги против «Насьонала» (победа 3:1), похоже, станет для Аморима последним перед отъездом в Англию.

«Рубен – пример для молодых тренеров не только с точки зрения того, что показывает его команда, но и в плане отношения к делу, навыков общения. Я желаю ему удачи, что бы ни случилось. Думаю, это отличная сделка для «Манчестер Юнайтед». Я верю, что Аморим добьётся большого успеха в Англии», – приводит O Jogo слова Маргариду из послематчевого интервью.