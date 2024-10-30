В «Манчестер Сити» определились с требованиями к преемнику Гвардиолы

Не исключено, что уже скоро «Манчестер Сити» придётся искать замену Хосепу Гвардиоле.

Контракт нынешнего главного тренера «горожан» истекает по окончании сезона. Специалист неоднократно заявлял, что пока не знает, продолжит ли работу в клубе. Как утверждает журналист Майк Киган, в качестве сменщика Гвардиолы в «Манчестер Сити» будут рассматривать наставников со схожим игровым подходом – тех, под чью тактику не придётся кардинально менять состав. Одним из подходящих вариантов считается Хаби Алонсо, возглавляющий «Байер».

Именно по этой причине, как уже сообщалось, в «Манчестер Сити» не рассматривали возможность приглашения Рубена Аморима, несмотря на многочисленные слухи.