Форвард «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

Контракт француза с «орлами» истекает летом 2026 года, поэтому уже по окончании текущего сезона игрок будет доступен по сниженной цене. Как информирует Fichajes, ситуацией намерен воспользоваться «Ливерпуль», планирующий побороться за нападающего летом следующего года.

Жан-Филипп Матета записал на свой счёт три забитых мяча в девяти поединках нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость 27-летнего футболиста составляет 20 млн евро.