Бензема объяснил, почему «Золотой мяч» заслуживал Винисиус, а не Родри

Бывший нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился мнением о вручении «Золотого мяча» Родри.

Главным претендентом на награду считался Винисиус Жуниор, однако победа досталась испанскому полузащитнику.

«Мне было жаль Вини. Я поговорил с ним, он расстроен, это нормально. Тяжело, когда весь мир ждёт, что ты получишь «Золотой мяч», но в последний момент выясняется обратное.

Родри – хороший игрок, я ничего против него не имею, но когда я лежу на диване и смотрю футбол, я не вижу в исполнении Родри ничего такого, что заставило бы воскликнуть «пффф». Вини делает такое часто», – сказал в интервью El Chiringuito TV Бензема.