​«Мальмё» стал чемпионом Швеции в присутствии Холанна

В шведском чемпионате определился чемпион, им стал «Мальмё», который обыграл «Гётеборг» со счётом 2:1. Это 24-й титул в истории «Мальме», а также третий подряд. За два тура до конца чемпионата «Хаммарбю» отстал от «Мальме» уже на восемь очков.

Интересно, что на матче присутствовал Эрлинг Холанн - он, как и Мбаппе, был замечен в Швеции, предпочтя игру церемонии «Золотого мяча», прошедшей, по лёгкой иронии судьбы, именно во Франции - в Париже.

Но у Эрлинга есть хорошая мотивация - он не по дискотекам шлялся, а смотрел футбол и переживал за своего друга и соотечественника Эрика Ботхейма из «Мальмё».