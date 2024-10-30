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Конте: «Без меня «Тоттенхэм» не добился того, что было при мне»

30 Октября 2024 • 02:18 Комментировать
Наполи
...
Аталанта
03.11 14:30

Рулевой «Наполи» Антонио Конте вспомнил о периоде работы в «Тоттенхэме».

Итальянец возглавлял «шпор» с ноября 2021 года по март 2023, после чего решил покинуть пост. Летом нынешнего года специалист подписал контракт с «Наполи».

«Думаю, даже мою работу в «Тоттенхэме» можно назвать успешной. Когда я пришёл, команда занимала девятое место в Премьер-лиге, но мы смогли попасть в Лигу чемпионов. Насколько я вижу, после моего ухода «Тоттенхэм» этого не достигал. Я ушёл по личным причинам, оставив команду на четвёртом месте. В том сезоне они финишировали восьмыми», – передаёт журналист Николо Скира слова Конте.

«Наполи» лидирует в Серии А, опережая «Интер» на семь очков.

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