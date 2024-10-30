Аморим ответил на вопрос об уходе в «Манчестер Юнайтед» после матча «Спортинга»

Рубен Аморим, вероятно, провёл последний матч во главе лиссабонского «Спортинга».

«Львы» обыграли в родных стенах «Насьонал» в поединке Кубка португальской лиги (3:1). Перед началом встречи стало известно, что «Манчестер Юнайтед» уже договорился о назначении Аморима. Руководство «красных дьяволов» заплатит «Спортингу» 10 млн евро отступных.

Впрочем, сам специалист не подтвердил свой уход в послематчевом интервью: «Ещё ничего не решено. Я не знаю, прощальная ли это игра», – приводит United Zone слова Аморима.

По имеющимся данным, наставник заключит с «Манчестер Юнайтед» контракт на три года. В английском клубе он заменит недавно уволенного Эрика тен Хага.