Известно будущее ван Нистелроя в «Манчестер Юнайтед»

Временный рулевой «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой вряд ли останется в клубе.

В понедельник клуб объявил об увольнении Эрика тен Хага. Место главного тренера временно занял экс-ассистент ван Нистелрой. Вскоре стало известно, что «красные дьяволы» уже договорились с новым наставником – команду возглавит Рубен Аморим из лиссабонского «Спортинга».

По информации журналиста Джейсона Бёрта, сразу после назначения нового постоянного тренера ван Нистелрой попрощается с клубом. Нидерландец не присоединится к штабу Аморима.

Руд ван Нистелрой вернулся в «Манчестер Юнайтед» в июле нынешнего года. До переезда в Англию он работал в ПСВ.