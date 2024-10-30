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Запретили заходить в раздевалку: Журналист пересказал конфликт Роналду и тен Хага

30 Октября 2024 • 01:04 Комментировать

В понедельник «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага с поста главного тренера. Журналист ESPN Роб Доусон по этому поводу выпустил обширный материал. В нём, в числе прочего, пересказывается конфликт Криштиану Роналду и тен Хага в 2022 году.

«Большинство игроков согласились с тем, что Криштиану Роналду был неправ, когда отказался выйти на замену в матче с «Тоттенхэмом» в октябре 2022 года. Изначально казалось, что тренер выиграл битву характеров, но вскоре многие в клубе начали думать, что тен Хаг зашёл слишком далеко в наказании Роналду.

Изначально Роналду было приказано тренироваться отдельно от основной команды. Когда он попытался войти в раздевалку и забрать пару обуви, персонал клуба сообщил, что ему туда не разрешено заходить. Споры прекратились только тогда, когда Роналду попросил одного из игроков академии зайти в раздевалку вместо него. Ряд опытных игроков сочли запрет на тренировки для Криштиану ненужным унижением.

Последствия конфликта с Роналду были шокирующими, хотя уход португальской легенды с «Олд Траффорд» во время перерыва на чемпионат мира – 2022 был относительно спокойным», - говорится в материале.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ещё теги
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