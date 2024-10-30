«Атлетик» смог сохранить вингера Нико Уильямса в своих рядах по итогам летнего трансферного окна. Судя по всему, в 2025 году за подписание игрока разгорится серьёзная борьба. Несколько топ-клубов готовы заплатить за Уильямса огромные деньги.

Как сообщает портал TodoFichajes, «Арсенал», «Челси» и «ПСЖ» будут готовы заплатить за Уильямса 150 миллионов евро.

Стоит сказать, что прошлым летом подписать 22-летнего Уильямса хотела «Барселона». Каталонцы до сих пор испытывают финансовые трудности, поэтому не факт, что «сине-гранатовые» смогут конкурировать за трансфер Нико, если ключевым вопросом будет сумма.