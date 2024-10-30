Мареска объяснил, почему Санчо потерял место в основе «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о вингере Джедоне Санчо.

Англичанин провёл на скамейке запасных два последних матча «синих» (против «Панатинаикоса» и «Ньюкасла»), хотя прежде регулярно выходил в основе.

«Отсутствие Санчо в двух последних играх обусловлено тактическими соображениями, не более того.

Санчо здорово проявил себя с момента прихода в нашу команду, но игроки не могут поддерживать один уровень на протяжении всего сезона. Ему предстоит провести много матчей, он должен продолжать усердно работать», – передаёт журналист Фабрицио Романо слова Марески.