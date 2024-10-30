Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш может перебраться в лондонский «Челси».

«Горожане» готовы рассмотреть возможность продажи португальца следующим летом, если поступят предложения. Согласно сведениям TEAMtalk, претендентом на 27-летнего футболиста стал «Челси». Не исключено, что «синие» вложат крупную сумму в трансфер центрбека в летнее трансферное окно.

Рубен Диаш перебрался в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в сентябре 2020 года более чем за 70 млн евро. Текущая стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.

На счету Диаша четыре забитых мяча и пять голевых передач в 191 поединке за команду Хосепа Гвардиолы.