Аморим станет девятым тренером в карьере де Лигта – игроку всего 25 лет

Воссоединение Маттейса де Лигта и Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» получилось недолгим.

В августе «красные дьяволы» приобрели центрального защитника у «Баварии». В Англии нидерландец воссоединился со своим соотечественником тен Хагом, с которым знаком ещё со времён выступления за «Аякс», однако спустя всего два с половиной месяца наставник был уволен.

Новым рулевым «Юнайтед», судя по всему, станет Рубен Аморим. Как отмечает CaughtOffside, португалец будет девятым главным тренером в профессиональной карьере де Лигта. Ранее 25-летний центрбек успел поработать с Петером Бошем и Марселем Кайзером в «Аяксе», Маурицио Сарри, Андреа Пирло и Массимилиано Аллегри – в «Ювентусе», а также с Юлианом Нагельсманном и Томасом Тухелем в «Баварии».